Игрок «Лейпцига» Нкунку отдал четыре ассиста за матч. В игре прошлого тура он остался на скамейке

«Лейпциг» выиграл у «Шальке» со счетом 5:0. Нкунку поучаствовал ассистами сразу в четырех мячах и отбегал полную игру. В матче прошлого тура между «Лейпцигом» и «Вердером» он остался на скамейке запасных.

Всего у Нкунку набралось 13 голевых пасов за 21 матч этого сезона Бундеслиги. Еще он забил четыре гола.