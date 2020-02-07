Головин занимает девятое место в рейтинге зарплат «Монако»

Данные о зарплатах в «Монако» предоставил L’Equipe. Топ-10 месячных зарплат клуба выглядит так:

1. Виссам Бен-Йеддер –650 тысяч евро.

2. Франсеск Фабрегас – 600 тысяч.

3. Тьемуэ Бакайоко – 450 тысяч.

4. Ислам Слимани – 380 тысяч.

5. Кейта Бальде – 310 тысяч.

6. Желсон Мартинш – 300 тысяч.

7. Камиль Глик – 290 тысяч.

8. Стефан Йоветич – 280 тысяч.

9. Александр Головин – 225 тысяч.

10. Адриен Силва – 220 тысяч.

Топ-30 зарплат в Лиги 1, по данным издания, выглядит так: