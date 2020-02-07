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#Александр Головин #Футбол #ПСЖ #Лига 1 #Монако

Головин занимает девятое место в рейтинге зарплат «Монако»

07 февраля 2020, 16:33

Данные о зарплатах в «Монако» предоставил L’Equipe. Топ-10 месячных зарплат клуба выглядит так:

1. Виссам Бен-Йеддер –650 тысяч евро.

2. Франсеск Фабрегас – 600 тысяч.

3. Тьемуэ Бакайоко – 450 тысяч.

4. Ислам Слимани – 380 тысяч.

5. Кейта Бальде – 310 тысяч.

6. Желсон Мартинш – 300 тысяч.

7. Камиль Глик – 290 тысяч.

8. Стефан Йоветич – 280 тысяч.

9. Александр Головин – 225 тысяч.

10. Адриен Силва – 220 тысяч.

Топ-30 зарплат в Лиги 1, по данным издания, выглядит так:

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В общем-то у «Монако» все не очень хорошо:
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
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