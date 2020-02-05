Эрлинг Холанд
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Боруссия Д #Кубок Германии #Вердер

«Боруссия» впервые проиграла матч с голом Холанда. И сразу вылетела из Кубка Германии

05 февраля, 00:40

www.imago-images.de/Global Look Press

Эрлинг Холанд опять забил за «Боруссию». Теперь его выпустили на замену в начале второго тайма кубковой игры с «Вердером». Холанд забил один из голов «Боруссии», но команда все равно проиграла со счетом 2:3.

Холанд провел в «Боруссии» уже четыре матча и забил в них восемь голов. В среднем у него получается статистика из двух голов за игру:

  • «Аугсбург» – «Боруссия» – 3:5 (хет-трик Холанда)
  • «Боруссия» – «Кельн» – 5:1 (дубль Холанда)
  • «Боруссия» – «Унион Берлин» – 5:0 (дубль Холанда)
  • «Вердер» – «Боруссия» – 3:2 (гол Холанда)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Так Холанд показал себя в Бундеслиге
Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд
Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»
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