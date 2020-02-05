«Боруссия» впервые проиграла матч с голом Холанда. И сразу вылетела из Кубка Германии

Эрлинг Холанд опять забил за «Боруссию». Теперь его выпустили на замену в начале второго тайма кубковой игры с «Вердером». Холанд забил один из голов «Боруссии», но команда все равно проиграла со счетом 2:3.

Холанд провел в «Боруссии» уже четыре матча и забил в них восемь голов. В среднем у него получается статистика из двух голов за игру: