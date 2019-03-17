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#Ювентус #Криштиану Роналду #Дженоа

«Ювентус» проиграл «Дженоа». Роналду не играл, у лидера первое поражение

17 марта 2019, 16:31
  • Матч завершился со счетом 2:0. Забили Стураро и Пандев.
  • Во встрече первого круга «Ювентус» тоже не победил. Была ничья со счетом 1:1.
  • Роналду не играл. В Италии писали, что болельщики «Дженоа» из-за этого просили вернуть деньги за билеты.
  • Всего в седьмой раз в сезоне в воротах «Ювентуса» вышел Перин. «Дженоа» – его бывший клуб.
  • У «Ювентуса» не было поражений в два мяча в Серии А с мая 2017-го. Тогда проиграли «Роме» (1:3).
  • «Ювентус» все равно лидирует в чемпионате и опережает «Наполи» на 18 очков.
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