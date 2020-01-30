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«Ливерпуль» – это рекорды, рекорды, рекорды
30 января 2020, 10:06
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и догнал по количеству матчей таблицу АПЛ. После 24 туров у «Ливерпуля» 70 очков (23 победа, 1 ничья).
Теперь отрыв от «Сити» – 19 очков. «Ливерпуль» в этом сезоне сыграл со всеми 19 командами лиги – и каждую из них уже победил. Такое происходит впервые за 127-летнюю история клуба.
Сейчас у «Ливерпуля» 23 победы – это столько же, сколько было у «МЮ» за полный сезон-2011/12, когда они стали чемпионами. И столько же, сколько было у «Лестера» в чемпионский сезон.
С года создания АПЛ (1992) «Ливерпуль» 15 раз финишировал с меньшим количеством очков за весь сезон, чем сейчас.
И еще – 451 из 546 команд, выступавших в АПЛ за всю историю, заканчивали сезон с меньшим количеством очков, чем сейчас у «Ливерпуля».
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