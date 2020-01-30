«Ливерпуль» – это рекорды, рекорды, рекорды

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и догнал по количеству матчей таблицу АПЛ. После 24 туров у «Ливерпуля» 70 очков (23 победа, 1 ничья).

Теперь отрыв от «Сити» – 19 очков. «Ливерпуль» в этом сезоне сыграл со всеми 19 командами лиги – и каждую из них уже победил. Такое происходит впервые за 127-летнюю история клуба.

Сейчас у «Ливерпуля» 23 победы – это столько же, сколько было у «МЮ» за полный сезон-2011/12, когда они стали чемпионами. И столько же, сколько было у «Лестера» в чемпионский сезон.