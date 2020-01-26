Биатлон
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#Биатлон

Россия установила антирекорд на Кубке мира по биатлону – 26 гонок без медалей

26 января 2020, 17:32

14 декабря 2019 года Россия удачно выступила на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования, женская команда – такое же серебро в эстафете. С того момента ни один российский спортсмен не зарабатывал медаль на Кубке мира. Серия длится уже 26 гонок и четыре полных этапа.

Предыдущий антирекорд россияне устанавливали еще в 2016-м – тогда было 25 гонок.

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