Биатлонистка Подчуфарова переходит в Словению. В России она критиковала тренеров и даже завершила карьеру
Основные тезисы по ситуации
- В биатлоне можно менять страну, которую спортсмен представляет на международном уровне. Для этого нужно разрешение со стороны федерации. Легче всего осуществить переход, когда спортсмен не выступал за свою нацию в течение двух лет. Тогда не надо выдерживать никаких пауз в выступлениях.
- Это как раз случай Подчуфаровой. Sports.ru первым сообщил, что Ольга Подчуфарова согласовала смену спортивного гражданства. Хотя никаких бумаг еще не подписано.
- Сама Подчуфарова подтвердила намерение по смене команды, но отказалась от комментариев до официального разрешения ситуации.
- От Словении все комментировал Матей Облак. Он работает генсеком биатлонного подразделения Словении. Облак рассказал, что переход к словенцам – инициатива самой Подчуфаровой. В их сборной ее потенциально видят одним из лидеров.
В России у Подчуфаровой ничего не вышло
Ольга Подчуфарова показывала потенциал уже по юниорам. С юниорского ЧМ она привозила три медали (все разные). На взрослом Кубке мира все было не так хорошо – в карьере 27-летней Подчуфаровой есть только одна победа и две бронзы. Главный успех в жизни биатлонистки пришел на ЧМ-2017, где она взяла бронзу в смешанной эстафете.
Подчуфарова завершила карьеру еще в 25 лет. Перед этим она брала паузу, потому что ничего не получалось. Результаты с каждым стартом становились хуже. «Я не хочу бегать просто ради того, чтобы бегать. В спорте постоянно нужно чем-то жертвовать – но здоровье и другие нюансы не позволяли отдавать всю себя», – рассказывала Подчуфарова в интервью Sports.ru.
Под другими нюансами Подчуфарова явно подразумевала отношения с тренерским штабом. Она была одной из тех, кто публично бомбил на тренеров из-за неудачных результатов, выбора состава и вообще всего. «Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы», – комментировала Подчуфарова пост с критикой российского состава на один из этапов Кубка мира.
Перед завершением карьеры Подчуфарова много высказывалась в адрес тренерского штаба. Она рассказывала, что в сезоне-2017/18 у женской команды не было нормального взаимодействия с тренерами. Позже Подчуфарова объясняла в эфире «Матч ТВ», как в России чувствуется лицемерное отношение к спортсменам. Все это было еще в 2018-м.
Летом 2019 года Ольга Подчуфарова рассказала о желании вернуться в спорт. Впервые об этом услышали 5 августа. Биатлонист Тимофей Лапшин (кстати, тоже выступает за другую страну) встретил Подчуфарову на тренировке. «Я тренируюсь и, может быть, попробую зимой посоревноваться», – сказала Подчуфарова. Посмотрите видео на канале Лапшина с 7:21.
Переход в Словению – новая возможность
Были примеры, когда такие мини-трансферы отлично сказывались на перспективах спортсмена.
В женском биатлоне показательный случай – переход Анастасии Кузьминой в сборную Словакии. Изначально она выступала за Россию, где отбегала на Кубке мира два года. Лучшим результатом было 13-е место в индивидуальной гонке. Когда Кузьмина перешла в Словакию, это принесло ей по три олимпийских золота и серебра, победу на ЧМ и роль знаменосца сборной на Олимпиаде.
Дарью Домрачеву объявили в России бесперспективной спортсменкой. В 2004 году Домрачева еще бегала за Россию, но потом получила предложение из сборной Белоруссии. По регламенту она на год осталась без биатлона, а потом выиграла большой Хрустальный глобус, шесть малых Хрустальных глобусов, четыре олимпийских золота и другие награды.
«Очень сильно радовалась за Домрачеву и Кузьмину, за них и болела. Они очень сильные сами по себе, сильные не только физически, но и психологически. Очень устойчивые, их тяжело сломать. Опыт огромный за плечами. И они достойны занимать такие места. Для них смена гражданства сыграла положительную роль, благодаря этому они, может быть, стали сильнее, и все получилось», – рассказывала в интервью «Р-Спорту» российская биатлонистка Татьяна Акимова.
В случаях с Подчуфаровой, Домрачевой и Кузьминой разница в том, что успешные спортсменки уходили из сборной России еще в молодом возрасте. Пока ситуация Подчуфаровой больше напоминает историю Анны Фролиной-Булыгиной. Она перешла в Южную Корею в 2016 году. На тот момент спортсменке было 32 года. Ее главное достижение после перехода – победа в чемпионате Южной Кореи.