Биатлонистка Подчуфарова переходит в Словению. В России она критиковала тренеров и даже завершила карьеру

Подчуфарова завершила карьеру еще в 25 лет. Перед этим она брала паузу, потому что ничего не получалось. Результаты с каждым стартом становились хуже. «Я не хочу бегать просто ради того, чтобы бегать. В спорте постоянно нужно чем-то жертвовать – но здоровье и другие нюансы не позволяли отдавать всю себя», – рассказывала Подчуфарова в интервью Sports.ru.

Под другими нюансами Подчуфарова явно подразумевала отношения с тренерским штабом. Она была одной из тех, кто публично бомбил на тренеров из-за неудачных результатов, выбора состава и вообще всего. «Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы», – комментировала Подчуфарова пост с критикой российского состава на один из этапов Кубка мира.

Перед завершением карьеры Подчуфарова много высказывалась в адрес тренерского штаба. Она рассказывала, что в сезоне-2017/18 у женской команды не было нормального взаимодействия с тренерами. Позже Подчуфарова объясняла в эфире «Матч ТВ», как в России чувствуется лицемерное отношение к спортсменам. Все это было еще в 2018-м.

Летом 2019 года Ольга Подчуфарова рассказала о желании вернуться в спорт. Впервые об этом услышали 5 августа. Биатлонист Тимофей Лапшин (кстати, тоже выступает за другую страну) встретил Подчуфарову на тренировке. «Я тренируюсь и, может быть, попробую зимой посоревноваться», – сказала Подчуфарова. Посмотрите видео на канале Лапшина с 7:21.