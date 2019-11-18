Русский биатлон опять скандалит: правила отбора нарушены, спортсменки злятся, вице-президенту стыдно
В биатлоне скоро стартует новый сезон, и состав сборной России формировался незадолго до начала соревнований на Кубке мира (тут главные старты) и Кубке IBU (второй по значимости турнир).
Составы в мужской и женской командах на первые три этапа определяются по итогам отборочных спринтов. Это не касается пятерых биатлонистов: Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт отобрались, поскольку закончили прошлый сезон в топ-15 общего зачета, а Бабиков и Сливко проходят по личной квоте благодаря завоеванным Кубкам IBU в прошлом сезоне. Правда, в случае Бабикова и Сливко квота работает только для первого этапа.
У женщин два отборочных спринта выиграла Светлана Миронова. По их общим итогам она стала первой, Ирина Старых – второй, Екатерина Глазырина – третьей. Но на Кубок мира помимо Юрловой-Перхт, Сливко, Мироновой и Старых поедут Куклина (шестое место в отборе) и Резцова (четвертое место).
Еще более удивительно, что Глазыриной не оказалось и в заявке на Кубок IBU, туда отобрались семь биатлонисток – это ставшая пятой в отборе Воронина, а также занявшие 7-12 места Шевнина, Гореева, Гербулова, Егорова, Поршнева и Казакевич.
Одна из версий, почему Глазырину не взяли никуда вообще – история с дисквалификацией.
- Глазырина была временно отстранена от соревнований из-за доклада Ричарда Макларена о допинге в России еще в феврале 2017-го перед чемпионатом мира.
- Глазырину дисквалифицировали на два года;
- Ее результаты с декабря-2013 по февраль-2017 – аннулированы;
- Спортсменка отозвала апелляцию и дождалась окончания дисквалификации. В феврале 2019-го она пробежала спринт на Кубке России.
Но появилась новая проблема: возврат призовых в размере 31 тысячи евро (чуть более двух миллионов рублей), в противном случае к международным соревнованиям ее не допустят. «Таких денег у меня нет, как нет и никакой возможности их заработать», – говорила тогда Глазырина.
В мае вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что организация не собирается выплачивать долг за Глазырину. Через пару месяцев он же заявил следующее: «Нам от IBU должны быть перечисления, которые мы заработали. Это крупная сумма, и мы договорились, чтобы они всю эту сумму с нас удержали. И туда, в перечень удержанных средств, нами включены и средства по призовым Глазыриной».
Невызов Глазыриной на этапы Кубка мира и Кубка IBU в связи с ее историями последние годы заставляют думать о двух причинах – денежном долге (что вряд ли) или той дисквалификации (более логично). «Глазырина была третьей на отборе, но никуда не попала. Может, мешает допинговый багаж? Но Старых в основе. И это не смущает. Может, просто Тюмень всемогущая продавила? А за Глазырину из Свердловской области вступиться некому?» – задался вопросом Дмитрий Губерниев.
Здесь еще интереснее. Во-первых, Ирина Старых тоже прошла через длительную дисквалификацию из-за допинга. Во-вторых, по словам Нуждова, персонально по ней и Глазыриной перед отбором было решено, что по результатам их могут допустить только на Кубок IBU. В результате – Старых едет на Кубок мира, а Глазырина не едет никуда вообще.
«Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член Правления – я голосовал за решение, которое оказалось не обязательным к исполнению. Я как член Правления хочу извиниться перед теми болельщиками, которых мы ввели в заблуждение. При таких раскладах совершенно обоснованно звучит претензия: зачем такое Правление и его решения, которые не выполняются? Я себя уважаю и не хочу, чтобы про меня говорили, что у меня слова расходятся с делом», – заявил Нуждов. Он также опроверг мнение, что Глазырину могли не взять в сборную из-за денежного долга.
Появилась еще и третья версия, которую озвучил сам президент СБР Владимир Драчев как решение вопроса. Оказалось, что у Глазыриной числятся два пропуска допинг-тестов в течение года. «Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, мы понимаем, что наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней (Глазыриной – прим.) пропустим, а дальше посмотрим по обстановке», – сказал Драчев. Васильева за год пропустила тесты трижды, из-за чего влетела на 18-месячную дисквалификацию.
«Некоторые спортсмены и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!!!!» – отреагировала Глазырина в инстаграме. Драчев также заявил, что биатлонистка нарушила правила, тренируясь в другом месте и прибыв только на отбор, на что Глазырина ответила: «Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины». Она опубликовала свидетельство о смерти отца 3 ноября.
Еще одна непонятная ситуация возникла с Анастасией Егоровой, которая отобралась на Кубок IBU по очкам, но сообщила в сторис, что ее туда не возьмут. Позже эти слова были удалены.
На сайте СБР Егорова числится в списке.
В 2019 году на Кубке мира пройдут три этапа – в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси, первые гонки намечены на 29 ноября. Также три этапа запланированы и на Кубке IBU – в Шушене (Норвегия), Риднауне (Италия) и Обертиллиахе (Австрия), старт сезона – 25 ноября. Как ни старались руководители, так и не удалось избежать неприятностей перед началом соревнований.