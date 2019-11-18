Русский биатлон опять скандалит: правила отбора нарушены, спортсменки злятся, вице-президенту стыдно

Здесь еще интереснее. Во-первых, Ирина Старых тоже прошла через длительную дисквалификацию из-за допинга . Во-вторых, по словам Нуждова, персонально по ней и Глазыриной перед отбором было решено, что по результатам их могут допустить только на Кубок IBU . В результате – Старых едет на Кубок мира, а Глазырина не едет никуда вообще.

«Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член Правления – я голосовал за решение, которое оказалось не обязательным к исполнению. Я как член Правления хочу извиниться перед теми болельщиками, которых мы ввели в заблуждение. При таких раскладах совершенно обоснованно звучит претензия: зачем такое Правление и его решения, которые не выполняются? Я себя уважаю и не хочу, чтобы про меня говорили, что у меня слова расходятся с делом», – заявил Нуждов. Он также опроверг мнение, что Глазырину могли не взять в сборную из-за денежного долга.

Появилась еще и третья версия, которую озвучил сам президент СБР Владимир Драчев как решение вопроса. Оказалось, что у Глазыриной числятся два пропуска допинг-тестов в течение года . «Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, мы понимаем, что наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней (Глазыриной – прим.) пропустим, а дальше посмотрим по обстановке», – сказал Драчев. Васильева за год пропустила тесты трижды, из-за чего влетела на 18-месячную дисквалификацию.

«Некоторые спортсмены и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!!!!» – отреагировала Глазырина в инстаграме. Драчев также заявил, что биатлонистка нарушила правила, тренируясь в другом месте и прибыв только на отбор, на что Глазырина ответила: «Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины». Она опубликовала свидетельство о смерти отца 3 ноября.

Еще одна непонятная ситуация возникла с Анастасией Егоровой, которая отобралась на Кубок IBU по очкам, но сообщила в сторис, что ее туда не возьмут. Позже эти слова были удалены.