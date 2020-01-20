Месяц назад Депай порвал кресты, сейчас – уже работает в тренажерке

В середине декабря 2019 года «Лион» играл с «Ренном». Во время матча сразу два игрока команды, включая капитана Мемфиса Депая, получили травму – разрыв крестообразной связки.

Кресты – одна из самых тяжелых травм для профессиональных спортсменов, восстановления от которой обычно занимает около полугода. Но спустя месяц Депай уже выложил видео индивидуальных тренировок, где он интенсивно работает над возвращением.