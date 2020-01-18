АПЛ
Футбол
Эрик Ламела
Игнасио Пуссетто
Тоттенхэм
Уотфорд
Мяч остался на линии всего на 10 миллиметров. Так «Тоттенхэм» потерял победу
18 января, 18:50
Все аккаунты Премьер-лиги и «Уотфорда» сейчас постят один момент. Шла 93-я минута игры «Уотфорда» и «Тоттенхэма», когда случился ключевой эпизод матча. Эрик Ламела пробил по воротам, Игнасио Пуссетто отбил мяч. Казалось, что мяч уже пересек линию ворот, но система определения гола так не считала. Судье передали: для гола не хватило 10,04 миллиметра.
В твиттере «Уотфорда» есть фото этого момента:
Игра «Тоттенхэма» и «Уотфорда» завершилась нулевой ничьей. Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон так прокомментировал момент: «Это были миллиметры? Прекрасно! Хорошо».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые