Херрманна меняют так часто, что он стал рекордсменом Бундеслиги
Игрок «Боруссии» Патрик Херрманн веселился после матча его команды и «Фрайбурга» (4:2): «Я действительно хочу иметь этот рекорд, поэтому всегда смотрю на табло. Хочу узнать, включен ли мой номер».
Матч против «Шальке» исполнил необычное желание Херрманна – там его заменили в 141-й раз за карьеру. Так Херрманн побил рекорд Бундеслиги по количеству матчей с уходом на замену.
Opta все подсчитала:
«Погоня наконец-то закончилась. Теперь я собираюсь немного расширить это достижение», – шутил Херманн, когда сравнялся с Алтынтопом. Перед этим он обещал, что в этом сезоне обязательно побьет рекорд по заменам.
Получилось уже в первом матче Бундеслиги после зимней паузы. Только на результат очередная замена Херрманна никак не повлияла – его «Боруссия» проиграла 0:2.