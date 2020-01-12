Маттиа Кальдара
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#Маттиа Кальдара #Футбол #Серия А #Ювентус #Милан #Аталанта

Бизнес-идея от «Аталанты»: заработать на продаже игрока, а потом дважды забрать его в аренду

12 января 2020, 15:20

25-летний Маттиа Кальдара спокойно развивался в родной «Аталанте». Трансферную стоимость подняли несколько аренд и последующее доверие в родном клубе. Зимой 2017-го за Кальдарой пришел «Ювентус». За него заплатили 19 миллионов евро, но оставили в «Аталанте» в аренде аж до лета 2018-го.

Когда Кальдара перешел в «Ювентус», то оказался нужен лишь для обмена игроками. В «Ювентус» вернулся Бонуччи, «Милан» получил Кальдару – каждого из них оценили в 35 миллионов евро. Последний матч в Серии А Кальдара сыграл 20 мая 2018-го, когда еще был в «Аталанте».

За полтора года в «Милане» на счету Кальдары только восстановление от тяжелой травмы и ноль матчей в Серии А (два – во всех турнирах). Теперь «Аталанта» объявила, что возвращает Кальдару в бесплатную аренду на полтора года. В сделке предусмотрено право последующего выкупа за 15 миллионов евро.

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