Бизнес-идея от «Аталанты»: заработать на продаже игрока, а потом дважды забрать его в аренду

25-летний Маттиа Кальдара спокойно развивался в родной «Аталанте». Трансферную стоимость подняли несколько аренд и последующее доверие в родном клубе. Зимой 2017-го за Кальдарой пришел «Ювентус». За него заплатили 19 миллионов евро, но оставили в «Аталанте» в аренде аж до лета 2018-го.

Когда Кальдара перешел в «Ювентус», то оказался нужен лишь для обмена игроками. В «Ювентус» вернулся Бонуччи, «Милан» получил Кальдару – каждого из них оценили в 35 миллионов евро. Последний матч в Серии А Кальдара сыграл 20 мая 2018-го, когда еще был в «Аталанте».