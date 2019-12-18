Буффон повторил рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А

Один матч с «Сампдорией» – два достижения Джанлуиджи Буффона:

1. Повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А: у обоих по 647, следующий принесет рекорд уже Джиджи.

2. Играет свой 479-й матч за «Ювентус» – тут он точно отобрал рекорд (у Дель Пьеро).

На всякий случай: Буффону 41. В «Ювентусе» он проводит 19-й сезон.