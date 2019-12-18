Джанлуиджи Буффон
Серия А
Футбол
Алессандро Дель Пьеро
Паоло Мальдини
Ювентус
Буффон повторил рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А
18 декабря 2019, 22:15
Один матч с «Сампдорией» – два достижения Джанлуиджи Буффона:
1. Повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А: у обоих по 647, следующий принесет рекорд уже Джиджи.
2. Играет свой 479-й матч за «Ювентус» – тут он точно отобрал рекорд (у Дель Пьеро).
На всякий случай: Буффону 41. В «Ювентусе» он проводит 19-й сезон.
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