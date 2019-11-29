Унаи Эмери
АПЛ
Футбол
Похоже, Эмери просто не умеет работать вне Испании
29 ноября 2019, 13:37
В Испании всегда было хорошо:
• «Лорка Депортиво»: сразу же поднял в Сегунду Б, на второй сезон стал лучшим тренером дивизиона
• «Альмерия»: тоже улучшил результаты, тоже стал лучшим тренером дивизиона
• «Валенсия»: три третьих места подряд в Ла лиге
• «Севилья»: три победы подряд в Лиге Европы
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Вне – плохо:
• «Спартак»: полгода работы, конфликты с игроками, увольнение
• «ПСЖ»: два года работы, внутренние титулы, провалы в ЛЧ, ссоры с футболистами, увольнение
• «Арсенал»: полтора года работы, ноль достижений, конфликты с игроками, увольнение
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