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На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03
Вкинем маленький, но важный факт. Трех матчей в группе в Санкт-Петербурге у сборной России не будет, хотя это было возможно. В каждой группе по две страны-хозяйки чемпионата Европы. Каждая из них проведет на домашнем стадионе минимум два матча. Хозяина очной встречи выбирают по жребию – тут победила Дания.
Для сборной России получается такой расклад по матчам (указали произвольный порядок). Осталось выяснить последнюю команду, которая станет соперником сборной на Евро-2020.
- Россия – Бельгия (Санкт-Петербург)
- Дания – Россия (Копенгаген)
- Россия – неизвестный соперник (Санкт-Петербург)
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