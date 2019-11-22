На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании

Вкинем маленький, но важный факт. Трех матчей в группе в Санкт-Петербурге у сборной России не будет, хотя это было возможно. В каждой группе по две страны-хозяйки чемпионата Европы. Каждая из них проведет на домашнем стадионе минимум два матча. Хозяина очной встречи выбирают по жребию – тут победила Дания.