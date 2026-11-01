Пеп Гвардиола в интервью Ромарио оценил соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Я думаю, что они очень помогли друг другу. Если бы у Месси не было Криштиану, или если бы у Криштиану не было Месси, их карьеры, вероятно, были бы короче. Но они смотрели друг на друга в зеркала заднего вида, наблюдая за тем, что делает другой, и из-за этого думали: «Я хочу быть лучше его, я хочу выигрывать больше, чем он».

Роналду – зверь в плане жажды соперничества. Его не волнует ничего, кроме желания побеждать и проявлять себя. Он бомбардир. Забивает левой ногой, правой ногой, головой, он великолепен».

Также каталонец высказался об уходе Роналду из сборной Португалии. 5 ноября 41-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Португальская футбольная федерация должна организовать достойное завершение карьеры Криштиану Роналду в сборной. Обе стороны должны приложить усилия, чтобы попрощаться подобающим образом. Это не должно закончиться так плохо.

Роналду слишком много сделал для Португалии и будущих поколений. Он исключительный игрок. Он заслуживает чествования, чтобы почувствовать любовь своих соотечественников. Нельзя судить о такой долгой и успешной карьере только по одному недопониманию. То же самое касается и других великих игроков, таких как Мальдини и Месси», – сказал Гвардиола.