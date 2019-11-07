Реал
Лига чемпионов
Футбол
Серхио Рамос
Карим Бензема
Родриго
Галатасарай
Поделиться:
Комментарии:
0
#Реал #Лига чемпионов #Футбол #Серхио Рамос #Карим Бензема #Галатасарай #Родриго

«Реал» накидал 6 голов «Галатасараю». Вот 6 интересных фактов под матч

07 ноября 2019, 00:56

1. Бразилец Родриго сделал этот хет-трик в возрасте 18 лет и 301 дня. 

  • Он самый молодой бразилец в истории Лиги чемпионов, который забивал гол.
  • Он второй самый молодой игрок «Реала» в Лиге чемпионов, который забивал гол. Моложе был только Рауль.

2. Карим Бензема забивает в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Так делал только Месси.

3. Серхио Рамос забивает в 2019 году уже восьмой пенальти. 

4. В стартовом составе «Галатасарая» не было ни одного турка. Зато были: 2 бразильца, уругваец, японец, француз, конголезец, ивуариец, габонец, алжирец, румын, голландец. 

5. Тибо Куртуа в 10 последних матчах за клуб и сборную пропустил три гола, 8 раз сыграв всухую. 

6.  «Галатасарай» в этом матче пропустил столько же голов, сколько в 10 матчах до этого суммарно. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Этот день в Лиге чемпионов
«Ман Сити» потерял двух вратарей за тайм. В раму встал защитник Уокер – и не пропустил!
«Ювентус» вытащил победу в дождливой Москве (промокли все!) – душевные фото вечера
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Реал
#Лига чемпионов
#Футбол
#Серхио Рамос
#Карим Бензема
#Галатасарай
#Родриго