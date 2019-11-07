«Реал» накидал 6 голов «Галатасараю». Вот 6 интересных фактов под матч

1. Бразилец Родриго сделал этот хет-трик в возрасте 18 лет и 301 дня.

Он самый молодой бразилец в истории Лиги чемпионов, который забивал гол.

Он второй самый молодой игрок «Реала» в Лиге чемпионов, который забивал гол. Моложе был только Рауль.

2. Карим Бензема забивает в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Так делал только Месси.

3. Серхио Рамос забивает в 2019 году уже восьмой пенальти.

4. В стартовом составе «Галатасарая» не было ни одного турка. Зато были: 2 бразильца, уругваец, японец, француз, конголезец, ивуариец, габонец, алжирец, румын, голландец.

5. Тибо Куртуа в 10 последних матчах за клуб и сборную пропустил три гола, 8 раз сыграв всухую.

6. «Галатасарай» в этом матче пропустил столько же голов, сколько в 10 матчах до этого суммарно.