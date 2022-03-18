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Лига конференций УЕФА
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#Лига Европы #Лига конференций УЕФА

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

9 часов назад

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли ответные матчи 1/8 финала. Вот их результаты.

ЛЕ:

ЛК:

В четвертьфинал Лиги Европы вышли: «Барселона», «Аталанта», «Лейпциг», «Лион», «Рейнджерс», «Брага», «Вест Хэм» и «Айнтрахт».

В четвертьфинал Лиги конференций вышли: «Марсель», «Лестер», «Рома», «Фейеноорд», «ПСВ», «Славия», «Буде-Глимт» и ПАОК.

  • Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы состоится 18 марта в 15:30 по московскому времени. Четвертьфинальные матчи ЛЕ пройдут 7 и 14 апреля.
  • Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций состоится 18 марта в 17:00 по московскому времени. Четвертьфинальные матчи ЛК также пройдут 7 и 14 апреля.
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Комментарии (1)
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sdfs34
12 минут назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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