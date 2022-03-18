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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
9 часов назад
В Лиге Европы и Лиге конференций прошли ответные матчи 1/8 финала. Вот их результаты.
ЛЕ:
- «Лион» – «Порту» 1:1 (1:0).
- «Айнтрахт» – «Бетис» 1:1 (2:1).
- «Црвена Звезда» – «Глазго Рейнджерс» 2:1 (0:3).
- «Монако» – «Брага» 1:1 (0:2).
- «Байер» – «Аталанта» 0:1 (2:3).
- «Вест Хэм» – «Севилья» 2:0 (0:1).
- «Галатасарай» – «Барселона» 1:2 (0:0).
- «РБ Лейпциг» вышел после исключения «Спартака».
ЛК:
- «Базель» – «Марсель» 1:2 (1:2).
- «Ренн» – «Лестер» 2:1 (0:2).
- «Гент» – ПАОК 1:2 (0:1).
- «Рома» – «Витесс» 1:1 (1:0).
- «Копенгаген» – «ПСВ» 0:4 (4:4).
- ЛАСК – «Славия» 4:3 (1:4).
- АЗ – «Буде-Глимт» 2:2 (1:2).
- «Фейеноорд» – «Партизан» 3:1 (5:2).
В четвертьфинал Лиги Европы вышли: «Барселона», «Аталанта», «Лейпциг», «Лион», «Рейнджерс», «Брага», «Вест Хэм» и «Айнтрахт».
В четвертьфинал Лиги конференций вышли: «Марсель», «Лестер», «Рома», «Фейеноорд», «ПСВ», «Славия», «Буде-Глимт» и ПАОК.
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы состоится 18 марта в 15:30 по московскому времени. Четвертьфинальные матчи ЛЕ пройдут 7 и 14 апреля.
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций состоится 18 марта в 17:00 по московскому времени. Четвертьфинальные матчи ЛК также пройдут 7 и 14 апреля.
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Комментарии (1)
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12 минут назад
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На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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