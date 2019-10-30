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«Вольфсбург» был одной из двух команд, которые ни разу не проигрывали в этом сезоне. Сегодня он получил 6 от «Лейпцига»
30 октября 2019, 23:01
В матче 1/16 кубка Германии «Лейпциг», соперник «Зенита» по Лиге чемпионов, вынес «Вольфсбург» со счетом 6:1. Самое удивительное в этой ситуации – «Вольфсбург» наряду с «Ювентусом» были единственными командами в топ-5 чемпионатов, которые не проигрывали ни разу в этом сезоне во всех турнирах.
Теперь «Вольфсбург» сохраняет только статус команды, которая ни разу не проигрывала в чемпионате. Таких клубов на данный момент три:
- «Ливерпуль»: 9 побед и 1 ничья в десяти матчах. Проигрывал в Лиге чемпионов «Наполи».
- «Вольфсбург»: 4 победы и 5 ничьих в девяти матчах. Проиграл в кубке Германии «Лейпцигу».
- «Ювентус»: 7 побед и 2 ничьих в девяти матчах. Не проигрывал в других турнирах.
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