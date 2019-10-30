«Вольфсбург» был одной из двух команд, которые ни разу не проигрывали в этом сезоне. Сегодня он получил 6 от «Лейпцига»

В матче 1/16 кубка Германии «Лейпциг», соперник «Зенита» по Лиге чемпионов, вынес «Вольфсбург» со счетом 6:1. Самое удивительное в этой ситуации – «Вольфсбург» наряду с «Ювентусом» были единственными командами в топ-5 чемпионатов, которые не проигрывали ни разу в этом сезоне во всех турнирах.

Теперь «Вольфсбург» сохраняет только статус команды, которая ни разу не проигрывала в чемпионате. Таких клубов на данный момент три: