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Лига чемпионов: во сколько начало матча «ПСЖ» – «Реал», 15 февраля 2021 года
вчера, 23:16
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» против «Реала» состоится в Париже 15 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«ПСЖ» и «Реал» – лидеры своих чемпионатов. «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя «Марселя». «Реал» лидирует в Примере, у него четырехочковый отрыв от занимающей вторую строчку «Севильи».
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