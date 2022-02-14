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#Лига чемпионов #Реал #ПСЖ

Лига чемпионов: где смотреть матч «ПСЖ» – «Реал», 15 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 23:13

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет мадридский «Реал». Матч состоится 15 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «ПСЖ» – «Реал» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

«ПСЖ» занял второе место в группе с «Ман Сити», «Лейпцигом» и «Брюгге». «Реал» выиграл группу с «Интером», «Шахтером» и «Шерифом».

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Спортинг» – «Ман Сити».

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