Лига чемпионов
Реал
ПСЖ
Лига чемпионов: где смотреть матч «ПСЖ» – «Реал», 15 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 23:13
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет мадридский «Реал». Матч состоится 15 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть матч «ПСЖ» – «Реал» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.
«ПСЖ» занял второе место в группе с «Ман Сити», «Лейпцигом» и «Брюгге». «Реал» выиграл группу с «Интером», «Шахтером» и «Шерифом».
Одновременно с этим матчем пройдет игра «Спортинг» – «Ман Сити».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые