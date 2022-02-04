Кубок Африки
Египет
Камерун
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#Кубок Африки #Египет #Камерун

Сенегал и Египет – в финале Кубка Африки. Камерун вылетел в серии пенальти, промахнулся игрок «Динамо» Н’Жи

04 февраля, 00:39

Сборная Египта выбила в полуфинале Кубка Африки команду Камеруна. После 120 минут матча без голов египтяне лучше исполнили серию пенальти.

Они забили три своих удара, камерунцы – всего один из четырех. Одним из промахнувшихся был форвард московского «Динамо» Клинтон Н’Жи.

Матч завершен
Камерун
0:0
Матч завершен
Египет

В финале Египет сыграет с Сенегалом в воскресенье, 6 февраля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

За три часа до этого будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся Буркина-Фасо и Камерун.

Предыдущий победитель Кубка Африки – Алжир – вылетел на стадии группового этапа.

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