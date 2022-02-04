Кубок Африки
Египет
Камерун
Сенегал и Египет – в финале Кубка Африки. Камерун вылетел в серии пенальти, промахнулся игрок «Динамо» Н’Жи
04 февраля, 00:39
Сборная Египта выбила в полуфинале Кубка Африки команду Камеруна. После 120 минут матча без голов египтяне лучше исполнили серию пенальти.
Они забили три своих удара, камерунцы – всего один из четырех. Одним из промахнувшихся был форвард московского «Динамо» Клинтон Н’Жи.
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