Сенегал и Египет – в финале Кубка Африки. Камерун вылетел в серии пенальти, промахнулся игрок «Динамо» Н’Жи

В финале Египет сыграет с Сенегалом в воскресенье, 6 февраля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

За три часа до этого будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся Буркина-Фасо и Камерун.

Предыдущий победитель Кубка Африки – Алжир – вылетел на стадии группового этапа.