На Кубке Африки неспокойно из-за войны: талисман ходил в бронежилете, сборная ушла с тренировки после стрельбы повстанцев

Сборная Мали перед стартом на Кубке Африки прекратила тренировки из соображений безопасности в преддверии заключительных матчей первого тура.

Что произошло в Камеруне?

Мали базируется в городе Буэа на юго-западе Камеруна. В это же время сепаратисты в Камеруне попытались штурмовать город. В перестрелке на центральном рынке погибли люди.

Матч Тунис – Мали тоже опасно проводить – он в Лимбе, всего в 20 км от Буэа.

Это был единственный инцидент?

В целом, да. Но турнир совсем никак не выглядит безопасным.

💣 Незадолго до старта Кубка Африки в Лимбе уже был взрыв в центре города.

💣 В Буэа было два взрыва, один из которых – в университете.

💣 Вот так гуляет сборная Мавритании у своего отеля. В сопровождении военных.