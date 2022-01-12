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#Кубок Африки #Тунис #Мали

На Кубке Африки неспокойно из-за войны: талисман ходил в бронежилете, сборная ушла с тренировки после стрельбы повстанцев

час назад
Михаил Морозов

Сборная Мали перед стартом на Кубке Африки прекратила тренировки из соображений безопасности в преддверии заключительных матчей первого тура.

Что произошло в Камеруне?

Мали базируется в городе Буэа на юго-западе Камеруна. В это же время сепаратисты в Камеруне попытались штурмовать город. В перестрелке на центральном рынке погибли люди.

Матч Тунис – Мали тоже опасно проводить – он в Лимбе, всего в 20 км от Буэа.

Это был единственный инцидент?

В целом, да. Но турнир совсем никак не выглядит безопасным.

💣 Незадолго до старта Кубка Африки в Лимбе уже был взрыв в центре города.

💣 В Буэа было два взрыва, один из которых – в университете.

💣 Вот так гуляет сборная Мавритании у своего отеля. В сопровождении военных.

💣 В бронижелете был маскот, который ездил по городам в поддержку турнира. Тоже под охраной.

💣 Сепаратисты, конфликтующие с правительственными войсками Камеруна, называют Амбазонией юго-западную часть страны. Временное правительство Амбазонии строго рекомендовало не проводить на этой части матчи Кубка Африки. Оно обращалось в своих плакатах к ФИФА и Африканской конфедерации футбола (КАФ), рекомендовало шести сборным не находиться на этой территории.

Из Камеруна турнир уже переносился?

Да, он должен был состояться в 2019 году, но был перенесен в Египет. Официально – из-за неготовности объектов, но проблема гражданской войны или англоязычного кризиса существовала уже тогда.

Что вообще происходит в Камеруне, как в этом разобраться?

Изначально после Первой мировой войны Камерун разделился между французским и английским мандатами Лиги наций. В 1960 году французский Камерун стал независимым, британская южная часть также отошла к нему.

⚔️ Народы Южного Камеруна были недовольны тем, что не получили независимость, и не хотели присоединяться к Французскому Камеруну, но другого варианта не было. Так появилась Федеративная Республика Камерун с двумя звездами на флаге, обозначавших два государства. В 1972-м Камерун стал называться Объединенной Республикой, а на флаге осталась одна звезда.

⚔️ В 1982 году президентом Камеруна стал Поль Бийя – он у власти 40 лет (в следующем месяце ему исполнится 89), считается профранцузским политиком. Южный Камерун несколько раз пытался стать независимым государством под названием Амбазония. Например, в середине 1990-х на референдуме с участием 315 тысяч человек 99% высказались за независимость, но протесты были подавлены силой.

Президент Поль Бийя

⚔️ В 2016-м начались протесты учителей и юристов против назначения франкоязычных судей в англоязычных регионах. Военные и спецслужбы их подавляли.

⚔️ В 2017-м движения за независимость объявили о независимости Амбазонии, позже президент Камеруна объявил ей войну. Силы Самообороны Амбазонии потребовали на своей территории закрытия всех школ и сожгли те, которые не подчинились.

⚔️ С тех пор боевые действия продолжаются, гибнут люди, происходят теракты, аресты и пожизненные заключения. Летом 2020 года в столице Амбазонии – Буэа – правительственные силы Камеруна занимались арестом граждан от 16 до 50 лет. Через несколько месяцев после теракта всеми жертвами оказались дети – восемь погибло, еще 12 получили ранения.

⚔️ В Амбазонии – серьезный гуманитарный кризис. По данным UNICEF, более миллиона людей нуждаются в помощи. Норвежский совет по делам беженцев назвал кризис самым забытым в мире. Цифры ужасающие: 3500 человек убиты, 700 тысяч эмигрировали, примерно 850 тысяч детей лишены образования.

На Кубке Африки в этой зоне находится только стадион в Лимбе. Но опасность существует еще в двух городах – Бафуссаме и Дуале. Они находятся вплотную к границе.

Побережье Лимбе

А матч Мали состоялся?

Да, он открывал последний игровой день первого тура и вышел очень странным. Выиграла как раз сборная Мали – 1:0 у Туниса. Гол забил форвард «Сарпсборга» Ибраима Коне, но доигрывала команда вдесятером из-за удаления 20-летнего нападающего «Реймса» Эль Билала Туре.

В конце возник необъяснимый инцидент. Судья матча сначала дал финальный свисток на 85-й минуте, но после подсказки возобновил игру. Затем дал его после 89 минут и 49 секунд, хотя во втором тайме были остановки из-за ВАР, а еще удаление и семь замен.

Уже во время пресс-конференции малийского тренера было объявлено, что надо доиграть три минуты. Малийцы ждали на поле, но Тунис не появился – так была зафиксирована победа Мали. «Никогда такого не видел. Там легко можно было добавить 7-8 минут сверху», – возмутился тренер Туниса Мондхер Кебайер.

Редко когда посты в твиттере Кубка Африки комментируются больше 50 раз. Но в этом, где твиттер сообщил об окончании матча, всего за несколько часов уже более 600 комментариев. В одном из них даже есть информация, что этот судья не так давно обвинялся в коррупции.

Проблема не только в войне?

Коронавирус тоже сильно мешает. К началу турнира сразу несколько сборных подходили с потерями из-за него. Например, у Сенегала заболели Эдуар Менди и Кулибали, а Тунис остался без капитана Мсакни. Но главный скандал состоялся вокруг стартового матча.

Сборная Буркина-Фасо получила девять положительных тестов и возмутилась: изначально к ней прибыла медслужба, не имевшая отношения к КАФ, а потом приехала уже авторизованная, но нарушила протокол, по которому тесты нужно брать за двое суток до матча.

Команда запротестовала, даже считала это заговором в пользу хозяев-камерунцев но на поле вышла. И проиграла из-за двух пенальти – 1:2.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / XinHua / imageBROKER.com / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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