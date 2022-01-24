Внезапно самый важный матч Африки: против хозяев вышли Коморы с защитником с заклеенным номером в воротах и тут же остались вдесятером

В 1/8 финала Кубка Африки сборная Камеруна получила себе в соперники команду Коморских островов. На турнире впервые играют 24 команды. Коморы дебютировали и сразу вышли в плей-офф.

А там столкнулись с очень необычной ситуацией.

Изначально у Комор, как и у остальных команд, в заявке было три вратаря. Но перед игрой против Камеруна выбыли все трое:

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