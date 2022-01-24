Кубок Африки
Камерун
Коморские острова
Шакер Аль-Хадур
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#Кубок Африки #Камерун #Коморские острова #Шакер Аль-Хадур

Внезапно самый важный матч Африки: против хозяев вышли Коморы с защитником с заклеенным номером в воротах и тут же остались вдесятером

вчера, 23:35
Михаил Морозов

Твиттер Кубка Африки

В 1/8 финала Кубка Африки сборная Камеруна получила себе в соперники команду Коморских островов. На турнире впервые играют 24 команды. Коморы дебютировали и сразу вышли в плей-офф.

А там столкнулись с очень необычной ситуацией.

Изначально у Комор, как и у остальных команд, в заявке было три вратаря. Но перед игрой против Камеруна выбыли все трое:

🚑 Салим Бен-Буана травмировался в игре с Ганой.

😷 Али Ахамада поймал коронавирус.

😷 Мойада Уссейни тоже инфицирован.

Про матч с Камеруном капитан Комор Наджим Абду говорил: «Знаем, что играть предстоит против мощной команды, но все это – уже бонус для нас»

Сайт Кубка Африки

Утром в день матча Ахамада сдал отрицательный тест, но Коморы это не спасло. После положительного теста нужна пятидневная изоляция, а она у Амахамады закончилась бы только 27 января (спустя три дня).

Так в ворота с первых минут матча против Камеруна встал 172-сантиметровый левый защитник клуба Лиги 2 «Аяччо» и команды Коморских островов Шакер Аль-Хадур. Что происходило в игре:

Аль-Хадур появился в майке с числом 16 (это номер голкипера Уссейни), поверх которого была кое-как наклеена тройка (номер самого Аль-Хадура на турнире).

Уже на седьмой минуте Коморы лишились капитана Наджима Абду – он был удален после видеопросмотра. Вдесятером пришлось играть дальше.

За первый тайм Камерун лишь раз попал в створ, но забил – удар из пределов штрафной Аль-Хадур не смог отразить, неловко завалившись на колени. Но вряд ли бы он отбил мяч и в прыжке.

Еще однажды Аль-Хадур сыграл головой почти у линии штрафной.

В начале второго тайма он отбил мяч ногой после удара Абубакара, а позже сотворил еще и двойной сейв.

Любопытно, что твиттер Кубка Африки на фотографиях больше часа игнорировал главную тему матча – полевого игрока в воротах:

Но потом все же похвалил Аль-Хадура:

За 20 минут до конца Абубакар сделал счет 2:0. В этом матче практически все стало ясно, хотя Коморы и возродили интригу, забив на 81-й. 

Камерун сыграет в четвертьфинале со сборной Гамбии.

Матч завершен
Камерун
Экамби 29'
Абубакар 70'
2:1
Матч завершен
Коморские Острова

Сам Кубок Африки уже начинался со скандальной истории, тоже связанной с игрой против Камеруна. В первом туре против него играла команда Буркина-Фасо и лишилась до матча пятерых игроков и четверых представителей тренерского штаба из-за положительных тестов на коронавирус.

В твиттере African Insider даже была информация: буркинийцы считают все это заговором в пользу хозяев турнира, так как само тестирование игроков прошло с явным нарушением регламента. Говорилось даже о возможном бойкоте, но матч все же состоялся. Камерун победил 2:1, забив два пенальти.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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