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#Лестер #АПЛ #Саутгемптон

В АПЛ впервые в сезоне сыграли зимним мячом – и сразу история

26 октября 2019, 00:38

«Неплохой дебют зимнего мяча», – посмеялся «Лестер» в твиттере. О самой крупной гостевой победе в истории АПЛ читайте тут.

Это новый мяч Nike Hi-Vis Merlin. Его изготавливали по прототипу мяча Total 90 Aerow, который пробовали в сезоне-2004/05. Желтый мяч хорошо заметен при любой погоде, а его появление – символ 20-летнего партнерства Nike и АПЛ. 

С 7 ноября мяч станет доступным для покупки на официальном сайте Nike. Пока же он дебютировал в игре «Саутгемптона» и «Лестера».

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