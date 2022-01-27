Кубок Африки
Марокко
Египет
Сенегал
Камерун
Тунис
Гамбия
Буркина-Фасо
Египет – Марокко и другие четвертьфиналы Кубка Африки
4 часа назад
На Кубке Африки определились все восемь четвертьфиналистов. 26 января прошли два заключительных матча 1/8 финала.
⚙️ Кот-д’Ивуар сыграл 0:0 с Египтом и уступил 4:5 в серии пенальти – промахнулся защитник «МЮ» Эрик Байи.
⚙️ После этого матча встретились Мали и Экваториальная Гвинея. Игра тоже не принесла забитых голов с игры, а в серии пенальти со счетом 6:5 победили гвинейцы.
Четвертьфиналы Кубка Африки:
🇬🇲🇨🇲 29 января, 19:00. Гамбия – Камерун.
🇧🇫🇹🇳 29 января, 22:00. Буркина-Фасо – Тунис.
🇪🇬🇲🇦 30 января, 19:00. Египет – Марокко.
🇸🇳🇬🇶 30 января, 22:00. Сенегал – Экваториальная Гвинея.
Полуфиналы пройдут 2-3 февраля, матчи за третье место и финал – 6 февраля.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые