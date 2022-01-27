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#Кубок Африки #Марокко #Египет #Сенегал #Камерун #Тунис #Гамбия #Буркина-Фасо

Египет – Марокко и другие четвертьфиналы Кубка Африки

4 часа назад

На Кубке Африки определились все восемь четвертьфиналистов. 26 января прошли два заключительных матча 1/8 финала.

⚙️ Кот-д’Ивуар сыграл 0:0 с Египтом и уступил 4:5 в серии пенальти – промахнулся защитник «МЮ» Эрик Байи.

⚙️ После этого матча встретились Мали и Экваториальная Гвинея. Игра тоже не принесла забитых голов с игры, а в серии пенальти со счетом 6:5 победили гвинейцы.

Четвертьфиналы Кубка Африки:

🇬🇲🇨🇲 29 января, 19:00. Гамбия – Камерун.

🇧🇫🇹🇳 29 января, 22:00. Буркина-Фасо – Тунис.

🇪🇬🇲🇦 30 января, 19:00. ЕгипетМарокко.

🇸🇳🇬🇶 30 января, 22:00. Сенегал – Экваториальная Гвинея.

Полуфиналы пройдут 2-3 февраля, матчи за третье место и финал – 6 февраля.

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Источник:
«Гол»
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