Озил пропал из состава «Арсенала». Травмы нет, тренер о нем помнит

Месут Озил в пяти матчах подряд не попадал даже в заявку. Три из них «Арсенал» выиграл.

«МЮ» – «Арсенал» – 1:1

«Арсенал» – «Стандард» – 4:0

«Арсенал» – «Борнмут» – 1:0

«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» – 1:0

«Арсенал» – «Гимарайнш» – 3:2

Место Озила в составе «Арсенала» не зависит от турнира, в котором играет команда. В двух играх Лиги Европы его тоже не было в заявке. В последнем матче Эмери выпустил в основе даже 19-летнего Смит-Роу, а Озила не было на скамейке. У Озила при этом нет травм, а главный тренер «Арсенала» только неделю назад спокойно рассказывал о его состоянии.

Тогда Эмери сказал, что на перспективы Озила повлияли несколько факторов. Сначала он и Колашинац пережили нападение грабителей. Потом Озил заболел и нормально не тренировался. За несколько недель Озил прогрессировал в наборе формы, но все еще не устраивает тренера. «Он сможет играть, если каждый день будет отдаваться на тренировках», – сказал Эмери.

Пока «Арсенал» справляется и без него. Реакция Озила хорошо понятна по записи в инстаграме, которую он выложил день назад: «Ты меня смешишь».