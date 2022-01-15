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#Суперкубок Испании #Реал #Атлетик

Суперкубок Испании: прогноз на матч «Реал» – «Атлетик», 16 января 2022 года

4 часа назад

«Реал» и «Атлетик Бильбао» – соперники по финалу Суперкубка Испании. Их матч начнется 16 января в 21:30 по московскому времени.

Букмекеры дают такие котировки на основное время:

  • Победа «Реала» – 1,74
  • Ничья – 3,95
  • Победа «Атлетика» – 4,70

Общие шансы «Реала» на взятие Суперкубка Испании оцениваются в 1,38. у «Атлетика» указан коэффициент 3,10.

«Реал» – лидер таблицы испанской Примеры. Клуб набрал 49 очков за 21 матч. «Атлетик Бильбао» имеет 28 очков и идет там на девятом месте.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» победил «Барселону». «Атлетик» в другом полуфинале выбил «Атлетико Мадрид».

Где смотреть «Реал» – «Атлетик»

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Источник:
Гол
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