Суперкубок Испании
Реал
Атлетик
Суперкубок Испании: прогноз на матч «Реал» – «Атлетик», 16 января 2022 года
4 часа назад
«Реал» и «Атлетик Бильбао» – соперники по финалу Суперкубка Испании. Их матч начнется 16 января в 21:30 по московскому времени.
Букмекеры дают такие котировки на основное время:
- Победа «Реала» – 1,74
- Ничья – 3,95
- Победа «Атлетика» – 4,70
Общие шансы «Реала» на взятие Суперкубка Испании оцениваются в 1,38. у «Атлетика» указан коэффициент 3,10.
«Реал» – лидер таблицы испанской Примеры. Клуб набрал 49 очков за 21 матч. «Атлетик Бильбао» имеет 28 очков и идет там на девятом месте.
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» победил «Барселону». «Атлетик» в другом полуфинале выбил «Атлетико Мадрид».
Где смотреть «Реал» – «Атлетик»
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые