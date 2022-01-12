Кубок Африки
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#Кубок Африки

9 из 12 матчей первого тура Кубка Африки закончились со счетом 1:0. Больше половины команд не забили голов

вчера, 23:57

Результаты первого тура Кубка Африки:

  • Камерун – Буркина-Фасо 2:1
  • Эфиопия – Кабо-Верде 0:1
  • Сенегал – Зимбабве 1:0
  • Гвинея – Малави 1:0
  • Марокко – Гана 1:0
  • Коморские острова – Габон 0:1
  • Алжир – Сьерра-Леоне 0:0
  • Нигерия – Египет 1:0
  • Судан – Гвинея-Бисау 0:0
  • Тунис – Мали 0:1
  • Мавритания – Гамбия 0:1
  • Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар 0:1

В турнире участвуют 24 команды – они поделены на шесть групп по четыре сборные. Выходят по две лучшие плюс четыре лучших третьих места. Формат тот же, что у чемпионата Европы.

Матчи второго тура стартуют 13 января.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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