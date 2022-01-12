Кубок Африки
9 из 12 матчей первого тура Кубка Африки закончились со счетом 1:0. Больше половины команд не забили голов
вчера, 23:57
Результаты первого тура Кубка Африки:
- Камерун – Буркина-Фасо 2:1
- Эфиопия – Кабо-Верде 0:1
- Сенегал – Зимбабве 1:0
- Гвинея – Малави 1:0
- Марокко – Гана 1:0
- Коморские острова – Габон 0:1
- Алжир – Сьерра-Леоне 0:0
- Нигерия – Египет 1:0
- Судан – Гвинея-Бисау 0:0
- Тунис – Мали 0:1
- Мавритания – Гамбия 0:1
- Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар 0:1
В турнире участвуют 24 команды – они поделены на шесть групп по четыре сборные. Выходят по две лучшие плюс четыре лучших третьих места. Формат тот же, что у чемпионата Европы.
Матчи второго тура стартуют 13 января.
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