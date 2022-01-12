9 из 12 матчей первого тура Кубка Африки закончились со счетом 1:0. Больше половины команд не забили голов

Результаты первого тура Кубка Африки:

Камерун – Буркина-Фасо 2:1

Эфиопия – Кабо-Верде 0:1

Сенегал – Зимбабве 1:0

Гвинея – Малави 1:0

Марокко – Гана 1:0

Коморские острова – Габон 0:1

Алжир – Сьерра-Леоне 0:0

Нигерия – Египет 1:0

Судан – Гвинея-Бисау 0:0

Тунис – Мали 0:1

Мавритания – Гамбия 0:1

Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар 0:1

В турнире участвуют 24 команды – они поделены на шесть групп по четыре сборные. Выходят по две лучшие плюс четыре лучших третьих места. Формат тот же, что у чемпионата Европы.

Матчи второго тура стартуют 13 января.