Суперкубок Италии
Ювентус
Интер
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#Суперкубок Италии #Ювентус #Интер

«Интер» выиграл Суперкубок Италии, решающий гол «Ювентусу» на 120-й минуте забил Санчес

41 минуту назад

Матч за Суперкубок Италии проходил в Милане на стадионе «Сан-Сиро». «Ювентус» и «Интер» обменялись голами в основное время, а на последней минуте овертайма Алексис Санчес забил победный мяч.

Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 35'
Санчес 120'
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
МакКенни 25'

Предыдущим победителем Суперкубка был «Ювентус», обыгравший 2:0 «Наполи». «Ювентус» лидирует по количеству выигранных Суперкубков – у него их девять. «Интер» выиграл Суперкубок в шестой раз.

Для тренера «Интера» Симоне Индзаги это первый трофей в клубе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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