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«Интер» выиграл Суперкубок Италии, решающий гол «Ювентусу» на 120-й минуте забил Санчес
41 минуту назад
Матч за Суперкубок Италии проходил в Милане на стадионе «Сан-Сиро». «Ювентус» и «Интер» обменялись голами в основное время, а на последней минуте овертайма Алексис Санчес забил победный мяч.
Предыдущим победителем Суперкубка был «Ювентус», обыгравший 2:0 «Наполи». «Ювентус» лидирует по количеству выигранных Суперкубков – у него их девять. «Интер» выиграл Суперкубок в шестой раз.
Для тренера «Интера» Симоне Индзаги это первый трофей в клубе.
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