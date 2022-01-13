«Интер» выиграл Суперкубок Италии, решающий гол «Ювентусу» на 120-й минуте забил Санчес

Предыдущим победителем Суперкубка был «Ювентус», обыгравший 2:0 «Наполи». «Ювентус» лидирует по количеству выигранных Суперкубков – у него их девять. «Интер» выиграл Суперкубок в шестой раз.

Для тренера «Интера» Симоне Индзаги это первый трофей в клубе.