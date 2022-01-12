«Барселона» – «Реал». 1хСтавка считает «Реал» фаворитом полуфинала Суперкубка Испании

«Барселона» и «Реал» проведут полуфинальный матч в Суперкубке Испании. Игра состоится в Саудовской Аравии и начнется 12 января в 22:00 по московскому времени.

Другую полуфинальную пару составили «Атлетико» и «Атлетик». Они сыграют 13 января в 22:00 по Москве. Финальный матч запланирован на 16 января.

«Барселона» не побеждает «Реал» с марта 2019 года. Тогда была ее победа на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0. В таблице Примеры сезона-2021/22 «Барселона» отстает от «Реала» на 17 очков.

Букмекерская компания 1хСтавка проанализировала шансы и состояние команд и выделила фаворитов турнира. «Реал» имеет коэффициент 1,945 в матче с «Барселоной», сама «Барселона» – 3,94. На ничью в основное время дается коэффициент 3,76.

Аналитики 1хСтавка выделили котировки и на другой полуфинальный матч. Там в роли фаворита будет «Атлетико Мадрид» – 2,045. Победа «Атлетика» оценивается в 4,42, ничья в основное время – в 3,2.

С 1хСтавкой следить за Суперкубком Испании и другими турнирами еще интереснее.