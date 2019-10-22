По сухим матчам в сезоне АПЛ лидирует новичок лиги – Хендерсон. Тот, что арендован «МЮ» и случайно подарил победу «Ливерпулю»

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал» в последнем матче девятого тура АПЛ. Для победы хватило одного точного удара Муссе. «Шеффилд» идет в таблице девятым с 12 очками.

«Шеффилд» – новичок лиги, но его 22-летний вратарь Дин Хендерсон сыграл уже четыре сухих матча. Он не пропустил от «Кристал Пэлас», «Эвертона», «Уотфорда» и «Арсенала». По этому показателю он лидирует вместе с вратарем «Ман Сити» Эдерсоном – у него тоже четыре сухих игры.

Но если брать в расчет сухие матчи с начала прошлого сезона, то их у Хендерсона наберется 25, а это лучший показатель среди всех голкиперов четырех главных английских лиг.