«Ливерпуль» стал первым клубом в Англии, победившим в двух тысячах матчах
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ (3:1) и установил рекорд чемпионатов Англии. Ни один другой клуб не побеждал в 2000 игр в высших дивизионах страны.
- «Ливерпуль» (2000 побед)
- «Арсенал» (1927)
- «Эвертон» (1872)
- «Манчестер Юнайтед» (1857)
- «Астон Вилла» (1675).
Всего «Ливерпуль» провел 4277 игр в чемпионатах: 2000 побед, 1047 ничьих, 1180 поражений. Его процент побед составляет 47,3. Он 19 раз побеждал в турнирах: впервые в 1901 году, в последний раз – в 2020-м.
Клуб занимает в таблице вторую строчку и на одно очко отстает от «Манчестер Сити».
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