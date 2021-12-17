Ливерпуль
АПЛ
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#Ливерпуль #АПЛ

«Ливерпуль» стал первым клубом в Англии, победившим в двух тысячах матчах

4 часа назад

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ (3:1) и установил рекорд чемпионатов Англии. Ни один другой клуб не побеждал в 2000 игр в высших дивизионах страны.

  1. «Ливерпуль» (2000 побед)
  2. «Арсенал» (1927)
  3. «Эвертон» (1872)
  4. «Манчестер Юнайтед» (1857)
  5. «Астон Вилла» (1675).

Всего «Ливерпуль» провел 4277 игр в чемпионатах: 2000 побед, 1047 ничьих, 1180 поражений. Его процент побед составляет 47,3. Он 19 раз побеждал в турнирах: впервые в 1901 году, в последний раз – в 2020-м.

Клуб занимает в таблице вторую строчку и на одно очко отстает от «Манчестер Сити».

Источник:
«Ливерпуль»
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Комментарии (1)
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kiopfrt
2 часа назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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