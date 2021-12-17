«Ливерпуль» стал первым клубом в Англии, победившим в двух тысячах матчах

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ (3:1) и установил рекорд чемпионатов Англии. Ни один другой клуб не побеждал в 2000 игр в высших дивизионах страны.

«Ливерпуль» (2000 побед) «Арсенал» (1927) «Эвертон» (1872) «Манчестер Юнайтед» (1857) «Астон Вилла» (1675).

Всего «Ливерпуль» провел 4277 игр в чемпионатах: 2000 побед, 1047 ничьих, 1180 поражений. Его процент побед составляет 47,3. Он 19 раз побеждал в турнирах: впервые в 1901 году, в последний раз – в 2020-м.

Клуб занимает в таблице вторую строчку и на одно очко отстает от «Манчестер Сити».