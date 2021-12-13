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#Лига Европы #Зенит #Бетис

«Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы

2 часа назад

УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы. «Зенит» будет единственной командой, представляющей России на этой стадии, он сыграет против испанского «Бетиса».

  • «Зенит» впервые с 2019 года играет в плей-офф еврокубков. Тогда он вылетел в 1/8 финала Лиги Европы.
  • С тех пор он дважды вылетал из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.
  • Его лучшим результатом была победа в Кубке УЕФА (прошлое название Лиги Европы) в сезоне-2007/08.

Матчи пройдут 17 и 24 февраля. «Зенит» проведет первый матч дома, второй – на выезде. 

  • «Бетис» занимает третье место в таблице чемпионата Испании. Он опережает такие клубы, как «Атлетико», «Барселона» и «Вильярреал».
  • Он завершил групповой этап Лиги Европы на втором месте в группе с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем».

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала

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Источник:
УЕФА
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