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«Реал» обыграл «Атлетико». Бензема установил личный рекорд по голам за год в клубе
час назад
- «Реал» во всех турнирах не проигрывает 13 матчей подряд (12 побед и одна ничья). Последнее поражение было 3 октября в Примере от «Эспаньола».
- «Реал» не проигрывал «Атлетико» семь матчей подряд. Последнее поражение было в Суперкубке УЕФА в дополнительное время в 2018 году.
- Нападающий Карим Бензема забил 36-й гол за «Реал» в 2021 году – это его личный рекорд в клубе. Всего у него 45 голов за год.
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