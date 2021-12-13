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#Примера #Атлетико #Реал

«Реал» обыграл «Атлетико». Бензема установил личный рекорд по голам за год в клубе

час назад
  • «Реал» во всех турнирах не проигрывает 13 матчей подряд (12 побед и одна ничья). Последнее поражение было 3 октября в Примере от «Эспаньола».
  • «Реал» не проигрывал «Атлетико» семь матчей подряд. Последнее поражение было в Суперкубке УЕФА в дополнительное время в 2018 году.
  • Нападающий Карим Бензема забил 36-й гол за «Реал» в 2021 году – это его личный рекорд в клубе. Всего у него 45 голов за год.

Турнирная таблица Примеры

Идет второй тайм
Реал
Мадрид
Бензема 16'
Асенсио 57'
2:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Атлетико
Мадрид
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Источник:
Гол
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