Бавария
Бундеслига
Боруссия Д
«Бавария» победила «Боруссию» Д седьмой раз подряд. Левандовски забил 40 голов в Бундеслиге в 2021 году
вчера, 22:29
- Главный тренер «Боруссии» Марко Розе получил красную карточку. Ко второму тайму судья добавил 10 минут.
- Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски восьмой раз сделал минимум дубль против «Боруссии».
- Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 51 гол за 51 матч в Бундеслиге.
- Последнее поражение «Баварии» от «Боруссии» было в 2019 году в матче за Суперкубок Германии.
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Комментарии (1)
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6 часов назад
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Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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