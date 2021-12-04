Бавария
Бундеслига
Боруссия Д
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#Бавария #Бундеслига #Боруссия Д

«Бавария» победила «Боруссию» Д седьмой раз подряд. Левандовски забил 40 голов в Бундеслиге в 2021 году

вчера, 22:29
  • Главный тренер «Боруссии» Марко Розе получил красную карточку. Ко второму тайму судья добавил 10 минут.
  • Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски восьмой раз сделал минимум дубль против «Боруссии».
  • Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 51 гол за 51 матч в Бундеслиге.
  • Последнее поражение «Баварии» от «Боруссии» было в 2019 году в матче за Суперкубок Германии.

Турнирная таблица Бундеслиги

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Брандт 5
Холанд 48
2:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 9
Коман 44
Левандовски 77
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Источник:
Гол
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У Холанда хронические проблемы с коленями. Это тянется еще из Норвегии
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Комментарии (1)
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jkuop544
6 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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