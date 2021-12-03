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Бундеслига: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 4 декабря 2021 года
4 часа назад
«Боруссия» примет в Дортмунде в 14-м туре «Баварию». Матч состоится 4 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Боруссии» – 4,1
- Ничья – 4,45
- Победа «Баварии» – 1,87
Мукоко, Шмельцер и Морей не помогут «Боруссии», под вопросом выход на поле Азара, Рейны и Беллингемом. У «Баварии» травмированы Забитцер, Сарр и Станишич, не сыграют Шупо-Мотинг и Киммих, не тренировался и Горетцка.
«Бавария» выиграла шесть последних матчей у «Боруссии» во всех турнирах. Из последних девяти матчей в Бундеслиге «Бавария» выиграла восемь.
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