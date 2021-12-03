Бундеслига: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 4 декабря 2021 года

«Боруссия» примет в Дортмунде в 14-м туре «Баварию». Матч состоится 4 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Боруссии» – 4,1

Ничья – 4,45

Победа «Баварии» – 1,87

Мукоко, Шмельцер и Морей не помогут «Боруссии», под вопросом выход на поле Азара, Рейны и Беллингемом. У «Баварии» травмированы Забитцер, Сарр и Станишич, не сыграют Шупо-Мотинг и Киммих, не тренировался и Горетцка.

«Бавария» выиграла шесть последних матчей у «Боруссии» во всех турнирах. Из последних девяти матчей в Бундеслиге «Бавария» выиграла восемь.