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#Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

Бундеслига: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 4 декабря 2021 года

4 часа назад

«Боруссия» примет в Дортмунде в 14-м туре «Баварию». Матч состоится 4 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Боруссии» – 4,1
  • Ничья – 4,45
  • Победа «Баварии» – 1,87

Мукоко, Шмельцер и Морей не помогут «Боруссии», под вопросом выход на поле Азара, Рейны и Беллингемом. У «Баварии» травмированы Забитцер, Сарр и Станишич, не сыграют Шупо-Мотинг и Киммих, не тренировался и Горетцка.

«Бавария» выиграла шесть последних матчей у «Боруссии» во всех турнирах. Из последних девяти матчей в Бундеслиге «Бавария» выиграла восемь.

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Максим Дор
час назад
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