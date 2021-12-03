Бундеслига
Бавария
Боруссия Д
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#Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

Бундеслига: где смотреть матч «Боруссия» Д – «Бавария», 4 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

4 часа назад

В 14-м туре Бундеслиги в Дортмунде встретятся «Боруссия» и «Бавария» – это главное противостояние в Германии. Матч будет сыгран 4 декабря, он начнется в 20:30 по московскому времени.

Смотреть игру можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 20:55.

Боруссия
Дортмунд
-:-
Бавария
Мюнхен

В таблице чемпионата Германии лидирует «Бавария», а «Боруссия» отстает на одно очко.

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Максим Дор
час назад
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