Майкл Каррик
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Майкл Каррик #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Каррик ушел из «МЮ» после прихода Рангника. Он был в клубе 15 лет: игроком, ассистентом и временным главным тренером

4 часа назад

Майкл Каррик объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» сразу после победного матча против «Арсенала» (3:2).

  • 15 лет Майкл Каррик находился в системе «Юнайтед».
  • С 2006 по 2018 год он был игроком «МЮ». Шесть раз выигрывал Суперкубок Англии, пять раз – чемпионат, один раз – Лигу чемпионов.
  • С 2018 по 2021 год работал ассистентом сначала при Жозе Моуриньо, потом – при Уле-Гуннаре Сульшере. В периоды после их отставок был временным главным тренером.

В ноябре, вскоре после увольнения Сульшера, «МЮ» объявил о назначении Ральфа Рангника новым главным тренером. Он проработает в должности до конца сезона, а потом еще в течение двух лет будет клубным консультантом.

Рангник из-за визовых вопросов не получил разрешение на работу к матчу с «Арсеналом» и следил за игрой с трибуны, но уже в следующем матче 5 декабря займет место тренера. 

Каррик провел три игры в должности и.о. главного тренера (две победы, одна ничья). Он сказал, что принял решение об уходе сам. «После долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время для меня покинуть клуб».

«МЮ» после 14 туров занимает седьмое место. У него шесть побед, три ничьи и пять поражений.

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Источник:
«Манчестер Юнайтед»
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