Каррик ушел из «МЮ» после прихода Рангника. Он был в клубе 15 лет: игроком, ассистентом и временным главным тренером
Майкл Каррик объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» сразу после победного матча против «Арсенала» (3:2).
- 15 лет Майкл Каррик находился в системе «Юнайтед».
- С 2006 по 2018 год он был игроком «МЮ». Шесть раз выигрывал Суперкубок Англии, пять раз – чемпионат, один раз – Лигу чемпионов.
- С 2018 по 2021 год работал ассистентом сначала при Жозе Моуриньо, потом – при Уле-Гуннаре Сульшере. В периоды после их отставок был временным главным тренером.
В ноябре, вскоре после увольнения Сульшера, «МЮ» объявил о назначении Ральфа Рангника новым главным тренером. Он проработает в должности до конца сезона, а потом еще в течение двух лет будет клубным консультантом.
Рангник из-за визовых вопросов не получил разрешение на работу к матчу с «Арсеналом» и следил за игрой с трибуны, но уже в следующем матче 5 декабря займет место тренера.
Каррик провел три игры в должности и.о. главного тренера (две победы, одна ничья). Он сказал, что принял решение об уходе сам. «После долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время для меня покинуть клуб».
«МЮ» после 14 туров занимает седьмое место. У него шесть побед, три ничьи и пять поражений.