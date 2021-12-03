Каррик ушел из «МЮ» после прихода Рангника. Он был в клубе 15 лет: игроком, ассистентом и временным главным тренером

В ноябре, вскоре после увольнения Сульшера, «МЮ» объявил о назначении Ральфа Рангника новым главным тренером. Он проработает в должности до конца сезона, а потом еще в течение двух лет будет клубным консультантом.

Рангник из-за визовых вопросов не получил разрешение на работу к матчу с «Арсеналом» и следил за игрой с трибуны, но уже в следующем матче 5 декабря займет место тренера.

Каррик провел три игры в должности и.о. главного тренера (две победы, одна ничья). Он сказал, что принял решение об уходе сам. «После долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время для меня покинуть клуб».

«МЮ» после 14 туров занимает седьмое место. У него шесть побед, три ничьи и пять поражений.