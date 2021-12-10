Лига Европы
Спартак
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Спартак #Зенит

В плей-офф еврокубков сыграют две российские команды. Жеребьевка – 13 декабря

час назад

Завершился групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам турниров:

  • «Зенит» занял третье место в группе ЛЧ и выступит в стыковых матчах к 1/8 финала ЛЕ.
  • «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала.
  • «Локомотив» занял последнее место в группе ЛЕ и завершил выступления в еврокубках.

Жеребьевка плей-офф всех евротурниров состоится 13 декабря.

«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы

Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы, куда попали «Зенит» и «Спартак»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Спартак
#Зенит