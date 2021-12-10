Лига Европы
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Зенит
В плей-офф еврокубков сыграют две российские команды. Жеребьевка – 13 декабря
час назад
Завершился групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам турниров:
- «Зенит» занял третье место в группе ЛЧ и выступит в стыковых матчах к 1/8 финала ЛЕ.
- «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала.
- «Локомотив» занял последнее место в группе ЛЕ и завершил выступления в еврокубках.
Жеребьевка плей-офф всех евротурниров состоится 13 декабря.
«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы, куда попали «Зенит» и «Спартак»
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