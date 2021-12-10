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Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы, куда попали «Зенит» и «Спартак»
час назад
13 декабря в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей к 1/8 финала и самой стадии 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Она начнется в 15:00 по московскому времени.
Смотреть жеребьевку можно на официальном сайте УЕФА. «Матч ТВ» также покажет ее в прямом эфире.
- В стыковых матчах восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов, встретятся с восемью клубами, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы.
- Победители выйдут в 1/8 финала на восемь команд, занявших первые места в группах ЛЕ.
«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы
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