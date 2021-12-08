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«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в последнем туре Лиги чемпионов. Оздоев забил на 90+4 минуте
час назад
«Зенит» и «Челси» провели матч шестого тура Лиги чемпионов. Ничья – 3:3.
- Для «Зенита» эта игра стала 200-й в еврокубках. 76 из них прошли в Лиге чемпионов.
- «Зенит» пропустил от «Челси» свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Нападающий Тимо Вернер забил на 1:23.
- Вернер набрал 2+1 по системе «гол + пас». Он ассистировал Ромелу Лукаку, который прервал десятиматчевую серию без голов.
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