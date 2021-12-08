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#Лига чемпионов #Челси #Зенит

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в последнем туре Лиги чемпионов. Оздоев забил на 90+4 минуте

час назад

«Зенит» и «Челси» провели матч шестого тура Лиги чемпионов. Ничья – 3:3.

  • Для «Зенита» эта игра стала 200-й в еврокубках. 76 из них прошли в Лиге чемпионов.
  • «Зенит» пропустил от «Челси» свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Нападающий Тимо Вернер забил на 1:23.
  • Вернер набрал 2+1 по системе «гол + пас». Он ассистировал Ромелу Лукаку, который прервал десятиматчевую серию без голов.
Идет второй тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'

В другом матче тура «Ювентус» победил «Мальме» и занял первое место.

«Ювентус» и «Челси» еще в пятом туре вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Зенит» занял третье место и выступит в стыковых матчах к 1/8 финала Лиге Европы.

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

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Источник:
Гол
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