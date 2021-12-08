«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в последнем туре Лиги чемпионов. Оздоев забил на 90+4 минуте

В другом матче тура «Ювентус» победил «Мальме» и занял первое место.

«Ювентус» и «Челси» еще в пятом туре вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Зенит» занял третье место и выступит в стыковых матчах к 1/8 финала Лиге Европы.

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.