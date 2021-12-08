Ромелу Лукаку
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Зенит
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#Ромелу Лукаку #Лига чемпионов #Челси #Зенит

Лукаку не забивал за «Челси» 10 матчей подряд. Серия началась и закончилась в играх против «Зенита»

час назад

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

На 62-й минуте он забил гол. Это его первый мяч за 11 последних матчей в «Челси» во всех турнирах.

Последний раз Лукаку забивал 14 сентября против «Зенита». Тогда он забил единственный гол, который принес победу.

Лукаку забил во всех четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов. В сезоне-2017/18 он сделал это за «Манчестер Юнайтед» в играх с ЦСКА.

Идет второй тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
2:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
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Источник:
Гол
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