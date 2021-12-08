Лукаку не забивал за «Челси» 10 матчей подряд. Серия началась и закончилась в играх против «Зенита»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вышел в стартовом составе на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

На 62-й минуте он забил гол. Это его первый мяч за 11 последних матчей в «Челси» во всех турнирах.

Последний раз Лукаку забивал 14 сентября против «Зенита». Тогда он забил единственный гол, который принес победу.

Лукаку забил во всех четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов. В сезоне-2017/18 он сделал это за «Манчестер Юнайтед» в играх с ЦСКА.