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#Зенит #Лига чемпионов #Челси

«Зенит» пропустил от «Челси» самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Вернер забил на второй минуте

2 часа назад

«Зенит» и «Челси» проводят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» пропустил в пятом из 24-х игр в этом сезоне.

На 1:23 гол забил нападающий Тимо Вернер. Для него этот мяч стал вторым в ЛЧ в этом сезоне. Ранее он забивал «Ювентусу».

«Зенит» пропустил самый быстрый для себя гол в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд – 2:43, когда Иско забил за «Малагу». 

Для «Челси» гол Вернера стал самым быстрым в ЛЧ. До этого рекордными были 1:26 от Джона Терри в матче против «Шальке-04».

Идет первый тайм
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Челси
Лондон
Вернер 2'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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