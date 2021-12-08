«Зенит» пропустил от «Челси» самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Вернер забил на второй минуте

«Зенит» и «Челси» проводят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» пропустил в пятом из 24-х игр в этом сезоне.

На 1:23 гол забил нападающий Тимо Вернер. Для него этот мяч стал вторым в ЛЧ в этом сезоне. Ранее он забивал «Ювентусу».

«Зенит» пропустил самый быстрый для себя гол в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд – 2:43, когда Иско забил за «Малагу».

Для «Челси» гол Вернера стал самым быстрым в ЛЧ. До этого рекордными были 1:26 от Джона Терри в матче против «Шальке-04».