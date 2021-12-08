«Зенит» в пяти матчах из 24-х в сезоне не пропускал голы. В Лиге чемпионов он пропустил в пяти из шести игр

«Зенит» и «Челси» в Санкт-Петербурге проводят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На второй минуте гол забил Тимо Вернер.

«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2020/21. Всего их прошло 24, но только в пяти «Зенит» отыграл без пропущенных мячей:

против «Локомотива» в Суперкубке России (3:0)

против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0)

дважды против ЦСКА (1:0 и 2:0) в РПЛ

против «Урала» (0:0) в РПЛ

В остальных матчах «Зенит» пропускал минимум один гол, но не больше двух. По два мяча было в играх против «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Ювентуса».