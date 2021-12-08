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#Лига чемпионов #Челси #Зенит

«Зенит» в пяти матчах из 24-х в сезоне не пропускал голы. В Лиге чемпионов он пропустил в пяти из шести игр

2 часа назад

«Зенит» и «Челси» в Санкт-Петербурге проводят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На второй минуте гол забил Тимо Вернер.

«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2020/21. Всего их прошло 24, но только в пяти «Зенит» отыграл без пропущенных мячей:

  • против «Локомотива» в Суперкубке России (3:0)
  • против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0)
  • дважды против ЦСКА (1:0 и 2:0) в РПЛ
  • против «Урала» (0:0) в РПЛ

В остальных матчах «Зенит» пропускал минимум один гол, но не больше двух. По два мяча было в играх против «Ростова», «Сочи», «Арсенала» и «Ювентуса».

Идет первый тайм
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Челси
Лондон
Вернер 2'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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