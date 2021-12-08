Матч против «Челси» – 200-й для «Зенита» в еврокубках

«Зенит» сыграет против «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Эта игра не имеет турнирного значения.

В истории «Зенита» было 76 матчей (включая этот) в Кубке/Лиге чемпионов, 115 в Кубке УЕФА/Лиге Европы, восемь – в Кубке Интертото, еще один – в Суперкубке УЕФА.

Из предыдущих 199-ти «Зенит» выиграл 97, сыграл вничью 35 и проиграл 67. Разница мячей была 320:240.

Первый матч в еврокубках – против дрезденского «Динамо» дома в Кубке УЕФА-1981/82, когда было поражение 1:2.

100-й стала игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» в марте 2012-го (0:2).

Больше матчей в еврокубках от России провел только «Спартак» (277). У «Зенита» 97 побед, 35 ничьих и 67 поражений.

«Зенит» досрочно занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.