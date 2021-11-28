АПЛ
Тоттенхэм
Бернли
#АПЛ #Тоттенхэм #Бернли
Поделиться:

❄️ Матч «Тоттенхэма» против «Бернли» перенесен из-за снегопада

0

Начало матча 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом» планировалось на 17:00 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы, но игра перенесена из-за мокрого снега.

«Бернли» отметил, что из-за погодных условий игра не может пройти безопасно для футболистов. Новая дата проведения станет известна позднее.

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч перед матчем вышел на стадион без куртки:

«Увидимся в другой день, Бернли», – написал в твиттере защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Тоттенхэма»
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Тоттенхэм
#Бернли