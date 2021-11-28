❄️ Матч «Тоттенхэма» против «Бернли» перенесен из-за снегопада

Начало матча 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом» планировалось на 17:00 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы, но игра перенесена из-за мокрого снега.

«Бернли» отметил, что из-за погодных условий игра не может пройти безопасно для футболистов. Новая дата проведения станет известна позднее.