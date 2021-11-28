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❄️ Матч «Тоттенхэма» против «Бернли» перенесен из-за снегопада
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Начало матча 13-го тура АПЛ между «Бернли» и «Тоттенхэмом» планировалось на 17:00 по московскому времени. Команды объявили стартовые составы, но игра перенесена из-за мокрого снега.
«Бернли» отметил, что из-за погодных условий игра не может пройти безопасно для футболистов. Новая дата проведения станет известна позднее.
Главный тренер «Бернли» Шон Дайч перед матчем вышел на стадион без куртки:
«Увидимся в другой день, Бернли», – написал в твиттере защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон.
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