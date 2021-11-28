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Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против ЦСКА, Заболотный сыграет в основе ЦСКА

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ЦСКА и «Зенит» проведут матч 16-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Азмун.

  • «Зенит» выиграл у ЦСКА четыре последних матча и не проигрывает с 2018 года.
  • В первом круге «Зенит» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
Мостовой 90'
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Источник:
РПЛ
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