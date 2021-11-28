Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против ЦСКА, Заболотный сыграет в основе ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» проведут матч 16-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Азмун.

«Зенит» выиграл у ЦСКА четыре последних матча и не проигрывает с 2018 года.

В первом круге «Зенит» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»