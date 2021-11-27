РПЛ: где смотреть матч ЦСКА – «Зенит», 28 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче РПЛ. Это игра 16-го тура Премьер-лиги. Команды уже играли в августе, когда была победа «Зенита» со счетом 1:0.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию нового матча. Она начнется 28 ноября в 19:30 по Москве. Старт матча запланирован на 20:00.

Параллельная трансляция пройдет на телеканале «Матч Премьер». Там студия начнется уже в 18:30. Игру можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»