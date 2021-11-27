РПЛ
ЦСКА
Зенит
РПЛ: где смотреть матч ЦСКА – «Зенит», 28 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
4 часа назад
ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче РПЛ. Это игра 16-го тура Премьер-лиги. Команды уже играли в августе, когда была победа «Зенита» со счетом 1:0.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию нового матча. Она начнется 28 ноября в 19:30 по Москве. Старт матча запланирован на 20:00.
Параллельная трансляция пройдет на телеканале «Матч Премьер». Там студия начнется уже в 18:30. Игру можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые