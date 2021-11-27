РПЛ: прогноз на матч ЦСКА – «Зенит», 28 ноября 2021 года

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 16-м туре РПЛ. Матч пройдет 28 ноября в 20:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа ЦСКА – 3,95

Ничья – 3,75

Победа «Зенита» – 1,92

«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Клуб набрал 33 очка за 15 матчей сезона. ЦСКА идет шестым. Отставание от «Зенита» составляет девять очков.

Матч первого круга между этими командами завершился минимальной победой «Зенита». Единственный гол в той игре забил Сердар Азмун.

Победная серия «Зенита» в матчах с ЦСКА – четыре игры.

Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»